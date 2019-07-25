25 Temmuz 2019 15:28
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin intikali tamamlanmıştır.
Fotoğraf: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır” ifadesine yer verildi. (Ankara/AA)
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