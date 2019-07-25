Ordu’da sendikalaşan çağrı merkezleri işçileri baskılarla karşılaşıyor

Ordu’da bulunan çağrı merkezlerinde örgütlenme çalışması yapan Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, işyerlerinde sendikaya üye olan işçilere baskı yapılmasını kınadı. Sayın, Pozitif Çağrı Merkezi önünde yaptığı açıklamada, sendikaya üye olma hakkını baskıyla engellenmeye çalışmasına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, son iki ayda Comdata ve ATOS Çağrı Merkezlerinde yeterli sayıya ulaştıklarını ve toplusözleşme hakkı kazandıklarını belirterek, “Çağrı merkezlerindeki örgütlenme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çağrı merkezlerinde çalışan işçiler geleceklerine ve haklarına sahip çıkarak anayasal, yasal ve demokratik haklarını kullanmakta. Türkiye çapında yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında örgütlenmemiz büyüyor” dedi.

“ENGELLERİ AŞACAĞIZ”

Sendikalaşma çalışmalarında engellerle karşılaştıklarını dile getiren Sayın, “Aynı örgütlenme sürecimiz birçok çağrı merkezi ile Pozitif Çağrı Merkezinde de başarıyla sürdürülmektedir. Sendikal örgütlenmenin diğer işyerinde olduğu gibi başarılı biçimde sürdürüldüğü Pozitif Çağrı Merkezinde son günlerde işveren ve yöneticiler tarafından yasalara aykırı biçimde çalışanlar sorgulanıyor, psikolojik baskı ortamı yaratılmaya başlanmıştır” diyerek tepki gösterdi.

“HER YOLU DENEYECEĞİZ”

Sendikal yetkiyi almak için her yolu deneyeceklerini vurgulayan Sayın, “Pozitif Çağrı Merkezinde yürüttüğümüz sendikal örgütlenmenin önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çalışanların anayasal ve yasal haklarını kullanmasını engellemeye çalışanlarla her koşulda mücadele edeceğiz. İlgili kişiler için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Yasal haklarımızı kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz; tüm yolları ve araçları sonuna kadar kullanacağız. Tehditle, baskıyla ve gizli veya açık zorlamalara sendikal örgütlenme hakkının ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)