Taşdemir’in iltica talebi Türkiye’ye iade edildikten bir yıl sonra onaylandı

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç, talebi kabul edilmeyerek geçen yıl Türkiye'ye iade edilen ve cezaevine konulan Gülizar Taşdemir’in ilticasını iade tarihinden bir yıl sonra kabul etti. İltica onayı, Taşdemir’in iade edildiği tarihin birinci yıl dönümünden bir gün sonra geldi.

Aftenposten gazetesinin haberine göre, Norveç Yabancılar Dairesi UDİ’nin aldığı kararda, daha önceki kararın hatalı olduğu da itiraf edildi. UDİ karar hakkındaki yeni açıklamasında, Taşdemir hakkındaki ilk raporun yanlış bilgiler içerdiği ve bu yüzden yanlış karar verildiği belirtildi. Taşdemir ‘PKK’li olduğu’ iddiasıyla Türkiye’ye iner inmez gözaltına alınarak tutuklandı. Taşdemir, Norveç’e iltica başvurusunu 2015 yılında yapmıştı.

‘BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK HATA'

Gülizar Taşdemir’in avukatı Jan Birkeland, Dışişleri yetkililerinin tutumunu eleştirerek “Bu, yabancılarla ilgili yetkililerinin şimdiye kadar yapmış olduğu en büyük hatadır. Bir kadını, 15 yıl hapis cezasına çarptırılma riski olan bir ülkeye geri gönderdiler. Yani devletlerin, bir mülteciyi cezai kovuşturma riski altında olduğu ülkeye geri göndermelerini yasaklayan mülteci sözleşmesinin temel hükümlerinden birini ihlal ettiler” dedi.

Norveç Yabancılar Dairesi (UDI) Yetkilisi Vesna Curk ise “UDI, o sırada sahip olduğumuz bilgilere dayanarak ilk kararı verdi. UNE (Göçmen Mahkemesi) kararını geçersiz ilan etmeye karar verdikten sonra, UDI, 4 Temmuz 2019 tarihinde davayı yeni bilgilere dayanarak geri çevirme kararı aldı. Bu yüzden mülteci statüsü ve seyahat pasaportu aldı” dedi.

Öte yandan Avukat Birkeland, yeni karardan sonra Taşdemir’e ulaşamadığını, cezaevinde ona telefon etmenin mümkün olmadığını belirtti. Birkeland, yeni kararın Taşdemir’in Türkiye’deki durumunu etkilemeyeceğini söyledi.

NORVEÇ DEVLETİNE DAVA AÇTI

Birkeland, ayrıca, “işkence görme riski taşıyan bir kişiyi iade ettiği için” Norveç devletine dava açtıklarını da ekledi.

Gülizar Taşdemir 7 Haziran 2015 tarihinde Norveç’te iltica talebinde bulunmuş, ancak başvurusu reddedilmişti. Tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen Norveç devleti Taşdemir’i geçen yıl Temmuz ayı başlarında Türkiye’ye iade etmişti. Gülizar Taşdemir uçaktan iner inmez gözaltına alınarak tutuklanmıştı.