25 Temmuz 2019 12:46
Bahçelievler'de metro inşaatı sırasında yol çöktü
İstanbul Yenibosna'da metro inşaatının sürdüğü alanın hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi, çökme sonucu dev bir çukur oluştu.
Fotoğraf: Zeki Günal/DHA
İstanbul Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. Çöken caddede bulunan ağaçlar da oluşan çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.
(DHA)
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