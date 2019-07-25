Bahçelievler'de metro inşaatı sırasında yol çöktü

Kadına yönelik şiddet haberleri hız kesmiyor: Eşler, eski eşler, oğullar...

Kocaeli Derince ve Çanakkale Lapseki'de kadına yönelik şiddet yine can aldı, failler eş ve eski eşlerdi. Adana'da ise bu kez oğul, annesini tabancayla vurarak yaraladı.