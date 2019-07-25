Mansur Yavaş, belediye şirketlerinin yöneticilerine istifa çağrısını yineledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatarak, "Burada hâlâ istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Ankaralı yeni yönetimini seçti, neden istifa etmiyorsunuz ki? Dolayısıyla yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz, aç değilsiniz açıkta değilsiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, mazbatayı aldığı 8 Nisan'dan bu yana belediyede geçen ilk 100 günü ile ilgili DHA'ya röportaj verdi. Mansur Yavaş, Ankara'da yönetim anlayışını değiştirdiklerini söyleyerek "Yaptığımız her şeyi hem ortak akıl hem de şeffaf bir şekilde duyurmaya çalıştık, duyuruyoruz. Sadece yaptığımız ihaleleri canlı yayınlamakla kalmayacağız, bunun haricinde mal ve hizmet alımlarını da aynı şekilde internet üzerinden yapacağız. Bu sayede daha çok insana ulaşarak, daha çok satıcıya ulaşarak, daha fazla rekabet sağlayarak belediyenin daha kaliteliyi daha ucuza alması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"GENEL SEKRETERİMİZİ ATAYAMADIK"

Proje takvimlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını belirten Mansur Yavaş, "Genel sekreterimizi atayamadık, genel sekreter yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Ama muvafakat alanların bir kısmı geldi. Genel itibarı ile eski yönetimden kalan arkadaşlarımız ile devam ettik. Geç de olsa yavaş yavaş kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Bize göre eskiden yanlış yapıldığına inandığımız şeyleri düzeltmeye, bununla ilgili bir teşkilat şeması oluşturmaya çalışıyoruz ama güzel işleyen şeylere de hiç dokunmadan devam ediyoruz" dedi.

"ŞİRKET GENEL MÜDÜRLERİNİ SEÇMEK BENİM HAKKIM"

Belediye şirketlerinde bazı problemlerin yaşandığını belirten Mansur Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği bir şey var; 'insan ekibi ile gelmeli ekibi ile gitmeli'. Biz de ekibimiz ile yönetmek istiyoruz. İkramiyelerin ödenmediği yönünde eleştiriler var. Şirket genel müdürleri, şirket yönetim kurulları ödesin. Şu anda sorumlu onlar. Demek ki belediyeye bağımlılar. Belediye bir şey vermezse alamıyorlar. O zaman tabii ki o bütçeyi yönetirken o insanların kim olacağını seçmek benim hakkım. Daha önce de öyle olmuş. Belediye şirketleri ile ilgili denetim yapıldığı zaman ben hesap vereceğim belediye meclisinde ama bir başkası yönetecek" dedi.

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİNİ ACİLEN BIRAKMALARINI İSTİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş | Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatan Yavaş, "Burada hâlâ istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz? Ankaralı yeni yönetimini seçti, dolayısyla yeni yönetim de kendi ekibi ile devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Baktığınız zaman içinde hakimler var, emekli olup çok yüksek maaş alan eski vekiller var. Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz. Örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmek'e kâr ettirip halka daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Halk Ekmek'te daha başka şeyler satmak istiyoruz, halk bundan yararlansın istiyoruz. Üreticinin malını direkt almak istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz bize? Ben sizlerin huzurunuzda görevlerini acilen bırakmalarını istiyorum. Belediye şirketlerinin yönetiminin belediye meclisinden seçilmesi gibi bir taslak hazırlandığı söylendi, hatta belediye encümeninin yapısının da değişeceği söylendi ama şu ana kadar gündeme gelmedi. Yapılacak mı bilmiyorum" dedi.

"ŞUBAT AYINDA PARALAR YATIRILMADIĞI İÇİN 550 KİŞİ EVSİZ KALDI"

Başkan Yavaş, önceki dönemde 550 konut yapılması için TOKİ ile anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Şubat ayında para yatırılması gerekiyormuş yatırmamışlar, müteahhitlere ödemişler o paraları. Bizim bundan bilgimiz yok. Bir gün dediler ki 'biz bu anlaşmayı fesih edeceğiz, peşinatı hâlâ yatırmamışsınız'. Biz de 'izin verin yatıralım, bizim bu bilgiden haberimiz yok'. 550 mağdura ev yapılacak, ertesi sabah fesih yazısı geldi. Bize bir şey olmadı; ama 550 kişi evsiz kaldı" diye konuştu.

"3 AYLIK BÜTÇEDE 200 MİLYON LİRAYA YAKIN TASARRUF ETTİK"

Belediyenin merkez bütçesinin 8 milyarın üzerinde olduğunu belirten Yavaş, bu bütçe rakamında EGO ve ASKİ'nin dahil olmadığını belirtti. Başkan Yavaş, bütçeyi denkleştirmek için 2,9 milyar lira gayrimenkulün satışının öngörüldüğünü ifade ederek, "Biz 8 milyar lirayı harcayacağız bütçeye göre ve 8 milyarlık gelir elde edeceğiz; ama 8 milyar gelirin 2,9 milyar lirası gayrimenkul satışı. Belediye meclisinden bu satışa izin çıkacak mı belli değil, gördüğünüz gibi satışa engel oluyorlar. Bir de 2,9 milyarlık gayrimenkulü alacak kimse yok şu an. Dolayısıyla tasarruf etmemiz gerekiyor, yaptığımız israfları engelleyerek 3 aylık bütçede 200 milyon liraya yakın tasarruf ettik. 2,9 milyarlık gayrimenkul satışı yapamayacağımızdan dolayı meydana gelen açığı tasarruflar ve belediye gelirlerinin artırılması yoluyla gidermeye çalışacağız. Bu zorluklara rağmen biz Ankaralının altyapıdaki zorluklarını bir şekilde tamiratlarla yapabildiğimiz kadarıyla, asfaltları, acil yapılması gereken işleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'YSK TAKVİMİNDEN SONRA ALINAN 830 KİŞİ İÇİN İŞLEM BAŞLATTIK'

Başkan Yavaş, YSK'nin seçim takvimini açıklandığı aralık ayından itibaren belediyeye 832 kişinin alındığını, seçim sonucunun belli olduğu tarihten sonra ise 50'ye yakın kişinin alındığını söyledi. 50 kişinin işe başlatılmayacağını duyurduklarını belirten Mansur Yavaş, bahse konu 830 kişiyle ilgili işlem başlattıklarını, onları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Yavaş, "Seçim kampanyası döneminde seçilmem halinde 25 bin kişiyi işten çıkaracağım söylendi, 25 kişiyi bile çıkarmadık. 'Yardımlar kesilecek' diyorlardı, yardımlar da kesilmedi. Hatta yardım alanların hepsini, kendilerini ve çocuklarını iş sahibi yapmak için çalışmalara başladık. Sürekli başkalarından yardım almaya ihtiyaç duymasınlar diye. Dolayısıyla önce yönetim anlayışını değiştirmeye çalıştık" diye konuştu.

"ZAMANINDA DÜZGÜN YAPMAMIŞLAR, ŞİMDİ BELEDİYEYİ SUÇLUYORLAR"

EGO otobüslerinin zamanında gelmemesi, klimaların açılmaması ve raylı sistemlerin çalıştırılmaması gibi şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Yavaş "Kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa bunları affetmiyoruz tabii ki. Herkes işini yapacak, iş yapmayan ayrılacak. Biz bu konuda tavizkar olmayacağız. Ankapark üzerinden 'havuzlar çalıştırılmıyor' diyenler var. İşsiz kalıp sosyal medya üzerinden yalan, yanlış bilgiler yayanlar var. Belediyenin daha önce yaptığı parklar ve bahçelerdeki havuzların hemen hemen hiçbiri çalışmıyor. Hepsi mahkemelik olmuş, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Yaparken düzgün yapmamışlar, şimdi belediyeyi bu havuzları doldurmamakla suçluyorlar" dedi.

Mansur Yavaş, havalimanına kadar uzanacak metro çalışması için, "EGO Genel Müdürümüz 20 gün önce atanabildi. Hemen çalışmalara başladı, Çin kredisi, Japon kredisi, Dünya Bankası kredisi. İngiltere ile Rusya ile gittiğimde görüşmeler yaptım. En uygun krediyi bulup yaptırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"MELİH GÖKÇEK SİYASİ RAKİBİM DEĞİL"

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in evinde bulunan kameraların sökümünde boksörlerin de olduğu iddiasıyla ilgili "İlgim de bilgim de yok, ona ayıracak vaktim de yok. Ama evine boksörler gelmişse herhalde savcılığa şikayet etmiştir. Gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz. Duyduğum kadarı ile iki avukat hanımefendiyi 'boksör' diye nitelendirmiş. Benim siyasi rakibim değil, bir şey değil, o yüzden bu konu hakkında konuşmama gerek bile yok" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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