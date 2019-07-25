PROKOM’da sendika düşmanlığı protesto edildi

DERİTEKS’te örgütlenen Prokom işçileri, patronun sendikayı tanımayan tutumunu protesto etti. İstanbul Tuzla'daki işyeri önünde eylem yapan işçiler, sendikalaşmada kararlı olduklarını bildirdi.

Sendikadan konuyla ilgili yapılan açıklamada Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak patronun işten atma tehdidi dahil tüm baskıları yaptığı belirtilerek şu uyarıda bulundu: “Prokom sendika karşıtı tavrını devam ettirdiği müddetçe bu konuyu başta Avrupa’ya ve uluslararası areneya taşıyacağımızdan ve Prokom’un ana müşterilerine kadar ulaşacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

9 İŞÇİ İŞTEN ATILDI

116 kişinin çalıştığı fabrikada 9 işçinin sendikal faaliyet nedeniyle işten atılması pazartesi günü Erdem Sanayi Sitesinde bulunan fabrika önünde protesto edilmişti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)