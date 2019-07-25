Hasta tutuklu Muhsin Kızılkan hayatını kaybetti

İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Muhsin Kızılkan, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bugüne dek üç ameliyat geçiren Kızılkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Mart 2017’de tahliye edilmiş, 6 ay sonra ise yeniden cezaevine konulmuştu. Kolon kanseri hastası Muhsin Kızılkan, 5 Temmuz’da fenalaşması üzerine İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Getirildiği hastanede ailesine haber verilmeden ameliyat edilen Kızılkan, 20 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuluyordu. Bu süreçte ailesi, hayati tehlikesi devam eden Kızılkan’a verilen müebbet hapis cezasının infazının ertelenmesi için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş, bu talebe 16 Temmuz’da olumlu yanıt verilerek cezası 3 ay ertelenmişti.

AİLESİNDEN AYRINTILI OTOPSİ YAPILMASI TALEBİ

Yaşamını yitiren Kızılkan’ın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aile fertleri ayrıntılı otopsi yapılması talebiyle savcılığa başvuru yapacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde Kızılkan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilecek. Sonrasında Muhsin Kızılkan’ın naaşını İskenderun Çankaya Mezarlığında toprağa vereceklerini belirten aile fertleri, Kızılkan’ın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmalarını talep ediyor. İnsan Hakları Derneğinin verilerine göre cezaevlerinde 457’si ağır, 1333 hasta tutuklu bulunuyor. (HABER MERKEZİ)