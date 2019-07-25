Orhan Ak'ı protesto eden Beşiktaş taraftarına "İstemiyorsan başka yere git" dedi

Avusturya'da havaalanında "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diyen Beşiktaş taraftarına "İstemiyorsan başka yere git" yanıtını veren görevli, taraftarın tepkisini topladı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da yapan Beşiktaş, ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Salzburg W.A Mozart Havaalanı'na inen Beşiktaş kafilesini karşılayanlar arasında taraftarlar da vardı.

Kafilenin otobüse bindiği esnada Orhan Ak'ın yanına yaklaşan ve "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diyen bir kadın taraftara, kafilede görevli olan bir kişinin "İstemiyorsan başka yere git, hadi, yürü yürü" diye yanıt vermesi, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı ve birçok taraftar, görevlinin sarf ettiği sözlere sosyal medyada tepki gösterdi.

Bizim gidecek başka yerimiz yok.

Orhan Ak'ı Beşiktaş'a layık görenler onu da alıp istediği yere gitsin. #Beşiktaş pic.twitter.com/N22X0Bsyi3 — çArşı (@forzabesiktas) July 24, 2019

“Orhan Ak’ı istemiyoruz” diyen kadın, medeni bir şekilde protesto etmiş. “İstemiyorsan başka yere git” demek yakışmamış o güvenliğe. https://t.co/rCg1jZSSem — Ersoy Özdem (@ersoy_ozdem) July 24, 2019

Sözün bittiği yerdeyiz resmen. Orhan Ak’ın varlığı başlı başına bir sorunken, onu protesto eden kadın taraftara reva görülen muamele ile bu mesele dönüşü olmayan bir yola girmiştir. #OrhanAkıİstemiyoruz — Ankaralı Atiba (@AnkaraliAtiba) July 24, 2019

Orhan Ak’ı istemediği için fiziksel olarak engellenen taraftara “istemiyorsan başka yere git diyen” resmi kulüp görevlisinin “yer” önerisi var mı? Başka takım mı tutsun? Gitmiyoruz! — Rıdvan Akar (@AkarRidvanAkar) July 24, 2019

Orhan Ak'ın, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yardımcılığına getirilmesine başta Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı olmak üzere pek çok taraftardan tepki gelmişti

Çarşı, “Sporculuk kariyerinde rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı ve sadece Orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz!” açıklamasını yapmıştı. (SPOR SERVİSİ)