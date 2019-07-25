    • Orhan Ak'ı protesto eden Beşiktaş taraftarına "İstemiyorsan başka yere git" dedi

    Avusturya kampı için Salzburg'a giden Beşiktaş kafilesini karşılayan ve "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diyen bir taraftara "İstemiyorsan başka yere git, yürü" diyen görevliye taraftarlardan tepki yağdı.

    25 Temmuz 2019 11:20
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    Avusturya'da havaalanında "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diyen Beşiktaş taraftarına "İstemiyorsan başka yere git" yanıtını veren görevli, taraftarın tepkisini topladı.

    Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da yapan Beşiktaş, ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Salzburg W.A Mozart Havaalanı'na inen Beşiktaş kafilesini karşılayanlar arasında taraftarlar da vardı.

    Kafilenin otobüse bindiği esnada Orhan Ak'ın yanına yaklaşan ve "Orhan Ak'ı istemiyoruz" diyen bir kadın taraftara, kafilede görevli olan bir kişinin "İstemiyorsan başka yere git, hadi, yürü yürü" diye yanıt vermesi, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

    Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı ve birçok taraftar, görevlinin sarf ettiği sözlere sosyal medyada tepki gösterdi.

    Orhan Ak'ın, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yardımcılığına getirilmesine başta Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı olmak üzere pek çok taraftardan tepki gelmişti

    Çarşı, “Sporculuk kariyerinde rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı ve sadece Orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz!” açıklamasını yapmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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