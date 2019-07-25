Tatilden dönen Erdoğan, AYM'de yemin törenine katıldı
Bir süredir tatilde olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.
Fotoğraf: Murat Kula/AA
Tatilden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesine gelişinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.
Erdoğan, tören öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
MALEZYA LİDERİNİ AĞIRLAYACAK
Erdoğan ayrıca bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.
YARIN AKP İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞACAK
Erdoğan’ın yarın AKP il başkanları toplantısına katılması bekleniyor. AKP liderinin yakın dönemdeki gündemi ise parti içi revizyon. (HABER MERKEZİ)
Erdoğan'ın Lozan mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye vurguları
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