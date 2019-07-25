25 Temmuz 2019 10:21

Gözler Merkez Bankasında: Faizde indirime gidilmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "faiz" talimatını yerine getirmediği için başkanını değiştirdiği Merkez Bankasının bugünkü PPK toplantısından faiz indirimi kararı bekleniyor.

Gözler Merkez Bankasında: Faizde indirime gidilmesi bekleniyor

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

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    Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Karar bugün TSİ 14.00'te açıklanacak.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantıda faizlerde indirime gidilmesi bekleniyor. Erdoğan ve ona yakın çevreler yüksek enflasyonun sorumlusu olarak yüksek faizleri gösteriyor.

    2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizinin ardından Çetinkaya faizlerin 11,25 puan artırılması kararını almıştı. Bu adımla birlikte TL'deki düşüş nispeten dengelenmişti. Şu an gösterge faizi yüzde 24, enflasyon yüzde 15.72 seviyesinde. Dolar/TL güne 5.70 seviyesinden başlarken avro ise 6.36'larda.

    Erdoğan, 20 Haziran'da yabancı basınla toplantısında, "Maalesef şu anda politika faizi yüzde 24. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor" demişti.

    Çetinkaya'nın yerine yardımcısı olan Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştı. Uysal'ın Erdoğan'ın uzun süredir dile getirdiği "faiz indirimi" talebini hayata geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu faiz indiriminin ne seviyede olacağı merak konusu.

    FAİZ İNDİRİMİ NE SEVİYEDE OLACAK?

    Reuters'ın geçen haftaki haberinde görüşüne başvurulan bir kaynak "Merkez Bankasından Haziran ayında 300 baz puanlık bir faiz indirimi talebi olduğunu biliyorum. Hatta talep Temmuz ayında da devam edilmesi yönündeydi" dedi.

    Reuters'ın 23 kurum ile yaptığı ankete göre Merkez Bankasının ortalama olarak 250 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Reuters'a görüş veren kurumların tahminleri 200 baz puandan 500 baz puana kadar farklılık gösteriyor.

    Haberde Çetinkaya'nın haziran ayında faizi değiştirmeme kararının ardından istifa etmesinin talep edildiği ancak Çetinkaya'nın Merkez Bankasının bağımsızlığını gerekçe göstererek bunu kabul etmediği öne sürüldü. Bu iddia Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlandı.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çetinkaya'nın görevden alınmasına dair yaptığı açıklamada "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı" ifadesini kullanmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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