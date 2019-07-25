Trump, Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklamayı öngören tasarıyı veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin geçen hafta gönderdiği, ABD'nin Yemen'deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.

Söz konusu tasarıyı "yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan" girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD'nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatlatacağını savunarak, ülkesinin Ortadoğu'daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürdü.

ABD'nin Yemen'deki sivil can kayıplarından derin endişe duyduğunu ve savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini iddia eden Trump, şunları ifade etti:

"(Yemen'de) çatışmaların arkasındaki ana sebeblerden bahsetmeyen bu yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan tasarı ile çözüme ulaşamayız. Kongre'yi, Yemen'deki sorunları müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyorum."

KONGRE'NİN YETERLİ OYA ULAŞMASI ZOR

Geçen hafta söz konusu tasarıyı üçüncü kez geçirerek Beyaz Saray'a gönderen Temsilciler Meclisinin, Trump'ın üçüncü vetosunun ardından tekrar genel kurula giderek yeni bir oylama daha yapması gerekiyor.

Ancak Trump'ın veto hakkını geçersiz kılmak için 450 toplam oyun en az 300'üne ulaşması gereken Temsilciler Meclisinin bu sayıyı yakalaması zor görülüyor.

SENATO'DA DA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm ABD askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongre'de tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senato'da kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. (Washington/AA)

ABD Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesiyor