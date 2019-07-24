24 Temmuz 2019 23:50
Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci yaşamını yitirdi
Eski EMEP İzmir İl Başkanı ve EMEP'in kurucularından Cabbar Demirci, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Evrensel
Emek Partisinin (EMEP) uzun süre İzmir İl Başkanlığını yapan ve EMEP'in kurucuları arasında yer alan Cabbar Demirci, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Demirci, 2 gün önce Yeşilyurt Atatürk Araştırma Hastanesine kaldırımıştı.
Emek Partisi il örgütü cenaze törenine ilişkin program bilgilendirmesini daha sonra yapacağını duyurdu. (İzmir/EVRENSEL)
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