24 Temmuz 2019 23:26

Belaruslu diplomat, komşusu tarafından vuruldu

Ankara'da,Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, komşusu tarafından ağır yaralandı.

Belaruslu diplomat, komşusu tarafından vuruldu

Fotoğraf: Elif ÖZTÜRK/AA

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    Ankara'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" dedi.

    Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra- tabanca ile Poganshev'e 2 el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.

    AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

    Olayın ardından apartmanda kızkardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. 

    Bayram'ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığı öğrenildi. Bayram'ın, kızkardeşine tacizde bulunduğu iddiası ile Belaruslu dipolmata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

    VALİ: MÜNAKAŞA SONUCUNDA YARALIYOR

    Ankara Valisi Vasip Şahin, hastanede Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Çankaya Yıldızevler Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan, kızkardeşinin yanında bulunan Albay rütbesindeki bir askerimiz, yine komşusu olan Belarus Büşükleçiliği'nde müsteşar diploatı bir şekilde bir münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Yaralı derhal hastaneye getirildi. Şu an ameliyata alındı, müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar durumuyla yakından ilgileniyor. İnşallah sağ salim tekrar aramıza döner. Olayın faili olan albay emeklisi asker, aynı silahla tekrar aynı apartmanda kızkardeşine ait evde intihar etti" dedi.

    "SİYASİ BİR BOYUTU YOK"

    Konunun tüm detaylarıyla incelendiğini belirten Vali Şahin, "Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyor. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok; ama dediğim gibi bütün boyutlarıyla konuyu araştırıyor arkadaşlar. Diplomat şuan ameliyatta, doktorlarımız ameliyattan çıkmadığı için bize bir şey diyemiyor. Ümit ediyorum ciddi bir konu olmasın" diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastanede diplomatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.(Ankara/DHA)

     

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