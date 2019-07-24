24 Temmuz 2019 22:19
Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi
Sudan’da Genelkurmay Başkanı ve İslami Hareket önderliğindeki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
Fotoğraf: AA
Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.
Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. (Hartum/AA)
Sudan'da darbecilere karşı gece eylemleri devam ediyor
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