24 Temmuz 2019 22:15
Antalya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya’da çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Antalya'da inşaat halindeki binadan düşen Nezir Ayvaz isimli işçi yaşamını yitirdi.
Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşen Nezir Ayvaz, ağır yaralandı. Dğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nezir Ayvaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (Antalya/DHA)
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