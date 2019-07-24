Çanakkale’de iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi 5’inci kattan düştü

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Çanakkale’de bir otel inşaatında iş cinayeti meydana geldi. 20 yaşındaki Enis Eken, dün sabah saatlerinde 5’inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Eken’in ölümü kayıtlara ‘iş kazası’ olarak geçse de görgü tanıkları Eken’in çalıştığı sırada baret ya da koruyucu kemer gibi gerekli teçhizatının bulunmadığını söyledi.

Troia Caddesi üzerinde bulunan otel inşaatında sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan Enis Eken (20) saat 08:15 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5’inci kattan aşağıya düştü. Eken, büyük bir gürültü ile yere düşerken, çevre sakinleri ise gürültü sesine doğru gittiklerinde, Eken’in yerde hareketsiz yatan bedeni ile karşılaştılar. 112’ye haber verilirken, ilk müdahalenin çevreden gelenler tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Ancak Eken’in bedeni hastaneye kadar direnemedi.

'AMBULANS GEÇ GELDİ' İDDİASI

Çevre sakinleri 112’ye haber verdiklerini, ancak ambulansın hem geç geldiğini hem de yakında bulunan Anadolu Hastanesi yerine ÇOMÜ Hastanesi’ne götürdüklerini dile getirdi. Anadolu Hastanesi’nin daha yakında olduğu ve daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade eden görgü tanıkları bu duruma tepki gösterdi.

“İŞ GÜVENCESİ YOKTU”

Görgü tanıkları ayrıca, Eken’in çalıştığı sırada, baret, koruyucu kemer gibi teçhizatı olmadığını da ifade etti. Korumasız şekilde 5’inci katta çalışan Eken’in yere düşmesinin ardından bölge güvenliği emniyet ekiplerince sağlandı. Görevli cumhuriyet savcısı, olay yerinde inleme yaparken ölüm raporunun hazırlanmasının ardından Eken’in cenazesinin memleketi Ağrı Patnos’a doğru yola çıktığı öğrenildi.