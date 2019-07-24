Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı

10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitiren Emek Gençliği üyesi Ali Deniz Uzatmaz şahsında tüm yaşamını yitirenler anısına düzenlenen futbol turnuvasının dördüncüsü Antep’te başladı.

Antep Emek Gençliği tarafından düzenlenen turnuvanın açılışında Emek Gençliği adına Ali Yılmaz konuştu. 10 Ekim'de ülkenin dört bir yanından barışı haykırmak için bir araya gelen binlerce işçiye, emekçiye, gence yönelik gerçekleştirilen bu katliamda 103 insanın yaşamını yitirdiğini belirten Yılmaz, “Bizler 10 Ekim’de yitirdiklerimizin anısını yaşatmak, mücadelelerini daha ileriye taşımak için söz veriyoruz” dedi. Barış talebinin halen güncelliğini taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, “Öfkemiz barış, hıncımız özgürlük; şiarıyla gerçekleştirdiğimiz turnuvayı bu yıl toplamda 77 gencin katılımıyla, 11 takım ile gerçekleştireceğiz. 27 Temmuz günü final maçı ile turnuvamızı sonlandıracağız. 27 Temmuz aynı zamanda Ali Deniz arkadaşımızın doğum günü. Doğum gününde Ali Deniz'in anısını bir kez daha yaşatmak için bir araya geleceğiz. Final maçında Ali Deniz'in babası Ogün Uzatmaz, yine 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz Emek Partisi GYK Üyesi Korkmaz Tedik'in Annesi Zöhre Tedik ile emek ve demokrasi güçleri bizlerle birlikte olacak. 28 Temmuz’da ise turnuvaya katılan arkadaşlarımızla birlikte Ali Deniz'in mezarını ziyaret edeceğiz” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)