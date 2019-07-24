Katkı E- Dergisi krizi incelemeye çağırıyor

Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın hakemli olarak yayınladığı internet dergisi Katkı E-Dergi, sekizinci sayısının konusunu kriz olarak belirledi ve bir çağrı metni yayınladı.

"Kriz, dünden bugüne içinde bulunduğumuz sermaye birikim süreçlerinde, kapitalizme içkin yapısal bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır" denilen çağrı metninde, krizlerin, kapitalist üretim tarzının farklı gelişmişlik düzeylerinde eşzamanlı olarak ortaya çıktığı ve krizlerin görünümlerini ve yakıcılığını da belirlediği vurgulandı. Katkı E- Dergisi çağrı metninde "Bu sebeple içinde bulunduğumuz krizin belirleyenlerini, bütün toplumsal bağlamlarıyla ele almak, belirli bir zamanda ve mekanda ortaya çıkmış olan güncel biçimin somut analizlerini gerektirir" denilerek, 2008 krizi ile kapitalizmin yarattığı tüm krizleri analiz etmek, çözümlemek ve mücadele olanaklarını tartışmak üzere sekizinci sayıyı “Kriz”e ayırdıklarını belirtildi.

KONU BAŞLIKLARI

"Kriz üst başlığıyla seçilen dosyanın alt başlıkları şu şekilde sıralandı: Kuramsal kriz tartışmaları, Ekonomik krizler ve kapitalizmin geleceği, Ekoloji ve kriz ilişkisi, Kriz ve toplumsal hareketler, Toplumsal cinsiyet ve kriz, Kent ve kriz, Kriz ve hegemonya mücadelesi, Savaşlar, yıkımlar, göçler ve kriz, Kriz ve yeni emek süreçleri.

"Ekim 2019' da yayınlanacak sekizinci sayı için yazarların 01 Eylül 2019 tarihine kadar yazılarını göndermeleri gerekmektedir" diye tarihin belirtildiği çağrı metninde, tema dışı yazılara da açık olunduğu, yalnız doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yazılarına öncelik verileceği vurgulandı. (İstanbul/EVRENSEL)