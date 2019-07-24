Bedelli askerlikte son tarih 31 Temmuz

Yasalaşarak yürürlüğe giren bedelli askerlik için başvurular başladı. 2019’da silah altına alınmak isteyen ve yoklaması olmayanlar 31 Temmuz’a kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptırabilecek.

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren bedelli askerlik düzenlemesi hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığından (MSB) başvuru ücreti ve son başvuru tarihi ile ilgili bilgi verildi. Açıklamaya göre, 2019’da silah altına alınmak isteyen ve yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptırabilecek. 2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak. 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olarak belirlendi. (HABER MERKEZİ)