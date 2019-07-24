Ahmet Nesin, Türkiye vatandaşlığından çıkmak için başvurdu

Gazeteci-yazar Ahmet Nesin, yargılandığı Özgür Gündem davasından beraat etmesine rağmen kendisine pasaport verilmemesi gerekçesiyle İsviçre'deki Türkiye Başkonsolosluğu’na giderek vatandaşlıktan çıkarılma başvurusunda bulundu.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne destek için bir günlük "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılmaları üzerine RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikte yargılandıkları davadan beraat etmelerine rağmen, kendisine pasaport verilmemesi nedeniyle dün vatandaşlıktan çıkma başvurusunda bulunacağını duyuran Gazeteci-yazar Ahmet Nesin, bugün vatandaşlıktan çıkma başvurusu yaptı.

Nesin, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’na giderek bu yöndeki başvuru dilekçesini Konsolosluk yetkilerine verdi.

Nesin, yaptığı başvuruya ilişkin Mezopotamya Ajansı'na (MA) konuştu.

"BİR ÜLKE BU KADAR SALLAPATİ YÖNETİLEMEZ"

Cenevre'deki Türkiye Başkonsolosluğu’na giderek vatandaşlıktan çıkarılmak için başvuru talebinde bulunduğunu, aynı talepli dilekçeden bir örneğini yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı söyleyen Nesin, “Başvurumu biraz önce yaptım. Söylemek istediğim şu; birileri Türkiye'de Aziz Nesin’in roman kahramanı 'Kağnı Gölgesindeki İt, Zübük’ olmak ve onu oynamak ve canlandırmak isteyebilirler. Ama benim amacım, Aziz Nesin’in roman kahramanı ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’daki 'Yaşar’ olmak ve onun gibi yaşamak değil. Benim kendi bireysel haklarım ve demokratik haklarım var. Onlar beni yargılarken kimliğimi vermiyorlarsa, neden yargılıyor. Bence yargılayamamaları gerekir. Bir ülke bu kadar sallapati yönetilemez, bu kadar gayrı ciddi olunamaz” dedi. (MA)