24 Temmuz 2019 17:59

Diyarbakır'da polis karakoluna saldırı: 4 yaralı 

Diyarbakır'da 2 kişi, polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla saldırıda bulundu, olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da polis karakoluna saldırı: 4 yaralı 

Fotoğraf: DHA

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    Diyarbakır'da 2 kişi, polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla saldırıda bulundu, olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (Diyarbakır/DHA)

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