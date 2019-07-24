Macaristan’dan Finlandiya’ya bağımlı basın suçlaması

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs ve yandaş medya, Finlandiya’da bağımsız basın ve adalet mekanizması olmadığını öne sürdü.

Finlandiya’ya yönelik suçlamalar Avrupa Birliğinin dönem başkanlığı görevini üstlenen Finlandiya’nın 18 Temmuz günü Brüksel’de düzenlediği Avrupa Birliği bakanları toplantısından sonra geldi.

Macaristan ve Polonya’nın durumlarının ele alındığı toplantının bitiminden sonra Finlandiya Avrupa Birliği Bakanı Tytti Tuppurainen, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye üye ülkelerde adalet sistemindeki aksaklıkları gündeme getirecekleri açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliğinin başkanlık görevini yürüten ülkelerin gündemi belirleme hak ve yetkisi bulunuyor.

Avrupa Birliği’nin sözleşmesinin 7. maddesi AB değer yargılarına aykırı uygulamalarda bulunan ülkelere yaptırım uygulanması olanağı tanıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için tüm ülkelerin görüş birliğine varması gerekiyor.

“BİZ DEMOKRASİYE BİR HİZMETTE BULUNUYORUZ”

Tuppurainen, bazılarının 7. madde üzerinde asla görüş birliğine varılamayacağını söylediğini ancak sorunu gündemde tutmanın önemli olduğunu belirterek “Biz demokrasiye bir hizmette bulunuyoruz” demişti.

Bakanın bu açıklamalarından sonra Macaristan’da yandaş basın Finlandiya’ya yönelik bir karalama kampanyası başlattı. Hükümet yanlısı sermayenin denetimindeki Origo gazetesinde yayımlanan bir makalede “Finlandiya’da bağımsız ve anayasaya dayanan bir adalet örgütü olmadığı” iddia edildi.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacsda, ‘abouthungary’ adlı internet sitesinde “Finlandiya medyasında çoğulculuğun ciddi tehlike altında bulunduğunu” öne sürdü.

MACARİSTAN İSVEÇ’İ DE SUÇLAMIŞTI

Bu yılın Mart ayında İsveç’e gelerek resmi temaslarda bulunan Kovacs, düzenlediği basın toplantısında ülkelerinde basın ve ifade özgürlüğünün anayasa ve yasal sistemleri tarafından garanti altına alındığını, gazetecilerin özgürce çalıştıkları ve ülkelerinde tam bir basın özgürlüğü olduğunu iddia etmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Macaristan’daki basın ve ifade özgürlüğü ihlallerine yönelik eleştirileri hakkında ne düşündüğü sorusunu “Onlar otorite değil. Yazdıkları doğru değil. Eğer biz İsveç medyasına bakarsak basın özgürlüğünden daha fazla kaygı duyarız” diyerek yanıtlamıştı.

Macaristan Sınır Tanımayan Gazeteciler’in 2019 yılı Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 87. sırada bulunuyor. Macaristan’ın özgür medya olmadığı suçlamasını yönelttiği Finlandiya 2. İsveç ise 3. sırada yer alıyor.