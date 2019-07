CHP’li Karaca: Medya siyasetin ve ticaretin etkisi altında kalmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi ve “Basın ne ticaretin ne de siyasetin etkisi altında kalmadan özgürce yayın yapabilmeli” çağrısında bulundu.

Basın toplantısında konuşan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Bozacı, “Ekonomik nedenlerle basın çalışanları büyük sıkıntılar yaşıyor. Basın meslek yasamız yok. İnternet yayıncılığı noktasında yasal düzenleme yapılmış değil. Enseyi karatmak doğru değil biz bu mesleği şevkle yapıyoruz. Basın demokrasinin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

BU ŞARTLARDA BASIN BAYRAMI KUTLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca basın özgürlüğünün geldiği noktaya dikkat çekerek; “Basında sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümündeyken basın bayramını kutlayabileceğimiz şartların mevcut olmadığını düşünüyorum. Basın özgürlüğünde 157. ülke olduğumuz bir ortamda, 134 basın mensubu arkadaşımızın cezaevinde bulunduğu ortamda, on binlerce basın mensubu arkadaşımızın işsiz olduğu, binlerce sarı basın kartının iptal edildiği bir ortamda basının yüzde 95’inin siyasi iktidarın elinde bulunduğu bir ortamda, basını her yönüyle ablukaya almak özgür basının sesini kısmaya yönelik her türlü şartların bulunduğu bir ülkede basın bayramı kutlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Basın çalışanlarına yönelik özel bir yasanın olması gerektiğinin altını çizen Karaca, “Sendika üyeliği mümkün değil. Sosyal güvence yok ve mevcut ekonomik şartlarda geçinebilmek imkansız. Medya ne siyasetin ne de ticaretin herhangi bir etkisi altında kalmadan özgürce yayın yapabilmeli. İnsanlar artık televizyon izlemiyor, haber okumuyor. Sadece tek yanlı yayın anlayışına vatandaşlar hangi görüşten olursa olsun tepki gösteriyor. Çünkü bu haliyle doğru bilgiye ulaşmak da mümkün değil” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

