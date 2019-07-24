CHP’li Gürer: Marul bu mevsimde 3 TL ise kışın yanına yaklaşılmaz

Niğde’nin Bor ilçesinde semt pazarında alışveriş adeta el yakıyor. Çamardı ilçesinde tüccarın 1,5 liradan aldığı kirazın, 5 liradan satıldığı pazarda, mevsimi olmasına rağmen marulun adet fiyatı 3 lira.

Bor pazarını ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer duruma tepki gösterdi:

“Eğer bu mevsimde marul 3 lira oluyorsa kış mevsiminde yanına yaklaşılmaz. Pazar alev alev yanıyor. Vatandaşlarımız fiyatların hâlâ yüksek olduğunu, pazarcılar çok düşük kâr marjı ile ürün sattığını, üreticiler ise girdi fiyatları nedeni ile yüksek maliyetten şikayet ediyorlar.”

KIŞIN PATATES FİYATI UÇABİLİR!

Yazlık patates tarlada 1,2 lira, pazarda satılırken boyuta göre değişen fiyatı var. İyi patatesin 3 kilosu 10 liradan satılıyor. Vatandaşın ifadesine göre her yıl önceki yılı aratıyor. Ürün fiyatı mevsimine göre katlamış durumda. Pazar esnafı kış aylarında yine patateste fiyat artışından kaygılı. Niğde ili, lisanslı depoculuk ve destek kapsamına alınmayan illerden.

Fethi Gürer, tarım politikalarındaki plansızlığı şu sözlerle eleştirdi:

“Tarımda bir planlama olmayınca, ürün varken depolama yapılmadığından, ithale sırtını dayayan iktidarın tutumu yüzünden tüketici pahalı ürün yiyor. Vatandaş her koşulda zor durumda kalıyor. Plansız ve öngörüsüz yönetim, üretici, pazarcı ve tüketiciyi mağdur ediyor.” (EKONOMİ SERVİSİ)