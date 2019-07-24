Vişne ve kiraz üreticisinin sorunları Meclise taşındı

Kütahya’nın Simav, Şaphane, Gediz ve Pazarlar ilçelerinde üretilen vişne ve kiraz üretiminde yaşanan sorunların çözümü için Meclis Başkanlığına soru önergesi verildi. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap’ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yönelttiği sorular şöyle:

Kütahya’nın Simav, Şaphane, Gediz ve Pazarlar ilçelerinde üretilen vişne ve kiraz 2018 yılına oranla aşırı yağış, verim ve fiyatın düşmesi nedeniyle üreticisini perişan etmiş ve üretici maliyetini kurtaramamıştır. Bakanlık olarak bölgede faaliyet gösteren üreticiye devlet desteği sağlayacak mısınız?

2018 yılında 7 bin ton olan vişne rekoltesinin bu yıl 5 bin tona kadar düştüğü göz önüne alındığında Bakanlık olarak üretimin artırılması ve üreticilerin gelecek yıllarda da mağdur olmaması için önlem alacak mısınız?

Maliyeti 2 lira 50 kuruş olan vişnenin 1 lira 75 kuruşa kadar satılır hale gelmesini Bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz?

Kütahya’da üreticilerin mağdur olmaması için vişne ve kiraz borsası kurulması ile ilgili bir çalışma yapacak mısınız?

Kütahya’da vişne ve kiraz üretiminde yaşanan sorunları tespit etmek ve üreticilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için Bakanlık olarak neler yapacaksınız? (EKONOMİ SERVİSİ)