CHP'li Tanrıkulu: Bu koşullar altında basının ancak yası tutulabilir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Basın Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, AKP’nin yarattığı Türkiye’de gerçek bir Basın Bayramı’ndan söz edilemeyeceğini ifade ederek, özgür bir ortamda, gerçek bir basın bayramı kutlaması temennisinde bulundu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basında sansürün kaldırılması sebebiyle 111. yılı kutlanan Basın Bayramı’na ilişkin açıklama yaparak, AKP iktidarının medyanın sahiplik yapısını değiştirdiğine, televizyon kanallarının bir siyasi partinin propaganda aracına dönüştürüldüğüne dikkat çekti. Tanrıkulu, yüzü aşkın gazetecinin hapiste ve binlerce gazetecinin de yargı kıskacında olduğunu aktararak, “AKP sadece kendi sesini duymak isteyen bir parti, lideri de sesine hayran bir siyasidir. Bu nedenle Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 157. sırada yer almaktadır” dedi.

"GAZETECİLER GERÇEK BİR BAYRAMI HAK EDİYOR"

İşsiz bırakılan basın çalışanı sayısının 10 binden fazla olduğunu ve çalışan gazeteciler içinde de yandaş olmayanların sarı basın kartlarının iptal edildiğini ifade eden Tanrıkulu, “Bu koşullar altında ne yazık ki gerçek bir Basın Bayramı’ndan söz etmek mümkün değildir. AKP’nin yarattığı faşizan koşullarda basının bayramını yapmak şöyle dursun, olsa olsa basının yası tutulabilir. Yıllardır iktidar baskısı altındaki basın, gerçek bir bayramı hak etmektedir. Bu bayram da sansür, sürgün, hapis, otosansür koşulları ortadan kaldırıldığında söz konusu olacaktır” ifadelerine yer verdi. (Ankara/EVRENSEL)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyinden "Basın Bayramı" açıklaması