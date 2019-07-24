Çavuşoğlu: ABD'nin yeni önerileri tatmin eder düzeyde değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de saldırıların durdurulmasını istediklerini söyledi. ABD ile güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, “ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle:

"İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

GÜVENLİ BÖLGE

ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. BU konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı.

Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekat konusunda hazırlığımız oldu. ABD ekiplerimizi gönderiyoruz o zamana kadar harekat başlatmayın dedi. Görüşme günü CENTCOM komutanının YPG/PKK ile görüşmesi samimi olmadığının göstergesi oldu. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı." (HABER MERKEZİ)

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