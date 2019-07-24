TGS dokuzuncu toplu sözleşmesini Refinitiv ile imzaladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile çalışanlar yüzde 32 ile yüzde 38 arasında zam aldı.

Üç aydır devam eden toplusözleşme görüşmeleri bugün varılan anlaşma ile sona erdi. 20 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre, ücretlere birinci yıl için yüzde 32 ile yüzde 38 oranında değişen zam yapıldı. İkinci yıl enflasyona yüzde 2'lik refah payı eklenecek ve ayrıca performans zammı yapılacak.

İmzalanan sözleşme ile kazanılan ve koruma altına alınan kimi haklar şöyle:

Aylık 817 TL’lik yemek yardımı

Evlenen çalışanlara 1000 TL

Çocuk doğumu için 1000 TL

Yıllık 500 TL gözlük yardımı

Yıllık 4000 TL spor yardımı

2500 TL ölüm yardımı

Şirkette 10 yılını dolduran çalışanlara iki adet beşibiryerde, sonraki her beş yılda bir adet beşibiryerde

Ayrıca iş kanununun işyeri temsilcilerine tanıdığı güvenceler bu toplu iş sözleşmesi ile profesyonel olmayan sendika yöneticilerine, denetleme ve disiplin kurulu üyelerine de tanındı. (MEDYA SERVİSİ)