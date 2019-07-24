24 Temmuz 2019 13:00
Son Güncellenme Tarihi: 24 Temmuz 2019 14:11

Memur-Sen TİS talebini açıkladı, emekçiyi yine görmezden geldi

Memur-Sen 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde maaş zammı için talebini açıkladı.

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Memur-Sen TİS talebini açıkladı, emekçiyi yine görmezden geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın | Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

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    Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

    KESK ve Kamu-Sen'in toplu sözleşme masasındaki tutumu sebebiyle eleştirdiği Memur-Sen'in yaptığı teklif, emekçilerin taleplerinin yine altında kaldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.

    10 YILDA MAAŞIN 3’TE 1’İ ERİDİ

    Memur-Sen’in yetkili konfederasyon olarak imzaladığı toplu sözleşmeler nedeniyle son 10 yılda kamu emekçilerinin ücretleri üçte bir oranında eridi. Sadece 2017 yılından bu yana krizin de etkisiyle erime yüzde 17 olarak gerçekleşti.

    1 Ağustos'ta başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin iki yıllık geleceği belirlenecek. (HABER MERKEZİ)

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