İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyinden "Basın Bayramı" açıklaması

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Basın Konseyi, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın açıklaması düzenleyerek "İfade ve basın özgürlügünde dünyada 157'nci sıraya düşmüş bir ülkede 24 Temmuz imdat çanlarının çaldığı gündür" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, Basın Bayramı dolayısıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti binasında ortak açıklama düzenlendi. Açıklamayı İGC Başkanı Misket Dikmen ile Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç okudu.

İGC Başkanı Misket Dikmen, "Ülkenin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademisyen, hukukçu çile doldururken, gazetecilik eleştirel yapısından giderek uzaklaştırılırken, kendimizi aldatmayalım, gerçek gazetecilikten söz edilemez. Dünyada ifade ve basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 157'nci sıraya düşmüş bir ülkede, 24 Temmuz imdat çanlarının çaldığı gündür" dedi.

Medyanın bugün tarihin en ağır baskısı altında olduğunu söyleyen Dikmen, "Baskılara karşı savunma gücü her açıdan kuşatılmıştır. Yüzde doksan beşi iktidar yanlısı haline getirilen medya, siyasi anlayışın dayanılmaz operasyonlarıyla el değiştirmeye devam ediyor. Geriye kalan yüzde beşin haberini gözlerken, sürekli birileri yalnızlaştırılmaları için kamu ilan-reklam ambargosuyla her türlü baskıyı devreye sokuyor" diye konuştu.

"ELİNİZİ BASIN ÜZERİNDEN ÇEKİN"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise "Gazetecilik yapma gayreti içinde çırpınan gazeteciler sözde andıçvari raporlarla fişleniyor, hedef gösteriliyor, neredeyse hain ilan ediliyor. Gazetecilere acımasızca saldıranlar cezalandırılmıyor, adeta ödüllendiriliyor" dedi.

Döviz kurlarının dizginlenememesi, SEKA'nın yok edilmesi, girdi fiyatlarının artması ile ulusal ve yerel medyanın can damarı olan üçüncü hamur kağıttan mahrum bırakılan gazetelerin kapandığını hatırlatan Türenç, "Bugün 24 Temmuz. Tek isteğimiz var, elinizi basının üzerinden çekin. Habere ve tutsak gazetecilere özgürlük istiyoruz. Gün mücadele günüdür" diyerek sözlerini sonlandırdı. (İzmir/EVRENSEL)