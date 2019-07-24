Evrensekiz Belediyesinin çok sayıda köpeği öldürdüğü iddia edildi

Can Deniz ERALDEMİR

İstanbul

Son zamanlarda işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi tarafından çok sayıda köpeğin katledilip gömüldüğü iddia edildi.

Daha önce de zaman zaman köpeklerin öldürüldüğünü ileri süren Refik Güzelkan adlı yurttaş, "Köpekleri öldürmek için Evrensekiz Belediyesine ait BMC marka bir araç kullanıyorlar. Zehirli iğneleri olan bir tabanca ile köpekleri vuruyorlar" diye konuştu. Öldürülen köpeklerin aynı araçla boş bir araziye götürülüp gömüldüğünü aktaran Güzelkan, "Bu işi gece yarısı yapıyorlar" dedi. Belediye'de çalıştığı dönemde işe gelmeyen arkadaşlarının olduğunu söyleyen Güzelkan, "Neden gelmediniz diye sorduğumuzda 'Avdaydık' diyorlardı, biz de anlıyorduk" diye konuştu.

Söz konusu iddiaları sorduğumuz Evrensekiz Belde Belediyesi Başkanı Mustafa Nalbant ise "Böyle bir iddiayı ilk sizden duydum. Benim hiç kimseye böyle bir talimatım olmadı, haberim de yok" dedi.

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