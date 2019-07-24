Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu

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Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce 3,5 kilometrelik Çıralı sahilinde ana kaplumbağaların yumurtalarını bırakmaya başladığını belirtti. Bugün itibarıyla sahilde 83 yuvanın bulunduğuna dikkati çeken Karameşe, "Beş yuvada çıkışlar başladı. Bugün iki yuvamızı açtık. Her yuvada yaklaşık 100 civarında yumurta vardı. İlk yuvada biraz zayiat fazlaydı. İlk yuvadan 35, ikinci yuvadan ise 50 caretta caretta yavrusu denize ulaşmış. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda zayiat var" dedi.

Çıralı'da bu yıl 100 yuvanın oluşmasını umut ettiklerini, burada Türkiye'ye örnek bir uygulama yapıldığını vurgulayan Karameşe, "Akşam 21.00'dan sonra sahile hiç kimse çıkmıyor. Carettalar asla rahatsız edilmiyor. Görevlilerimiz de geceden sabah güneş doğana kadar yuvaları tespit ediyor, çıkan yavruları takip ediyor. Yuvalar işaretleniyor, tarihleniyor, zamanı geldiğinde kontrolü yapılıyor." ifadelerini kullandı.