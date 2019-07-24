Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan Caretta caretta'lar denizle buluştu. Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti. (Antalya/AA)

 

24 Temmuz 2019 11:37

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Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan iki yuvadan bir canlı Caretta caretta yavrusu denizle buluştu. Yuvalardan gece saatlerinde toplam 85 yavrunun denize ulaştığı tespit edildi.

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Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce 3,5 kilometrelik Çıralı sahilinde ana kaplumbağaların yumurtalarını bırakmaya başladığını belirtti. Bugün itibarıyla sahilde 83 yuvanın bulunduğuna dikkati çeken Karameşe, "Beş yuvada çıkışlar başladı. Bugün iki yuvamızı açtık. Her yuvada yaklaşık 100 civarında yumurta vardı. İlk yuvada biraz zayiat fazlaydı. İlk yuvadan 35, ikinci yuvadan ise 50 caretta caretta yavrusu denize ulaşmış. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda zayiat var" dedi.

Çıralı'da bu yıl 100 yuvanın oluşmasını umut ettiklerini, burada Türkiye'ye örnek bir uygulama yapıldığını vurgulayan Karameşe, "Akşam 21.00'dan sonra sahile hiç kimse çıkmıyor. Carettalar asla rahatsız edilmiyor. Görevlilerimiz de geceden sabah güneş doğana kadar yuvaları tespit ediyor, çıkan yavruları takip ediyor. Yuvalar işaretleniyor, tarihleniyor, zamanı geldiğinde kontrolü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

 

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Fotoğraf: Levent Yenigün/DHA

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yuvaların sıkı bir korumayla bu hale geldiğini, Çıralı'ya tatile gelen vatandaşların carettalara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

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Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, geçen yıla göre bu yıl yuva ve yavru sayısında düşüş olduğunu söyledi. Bu duruma da hava şartlarının neden olduğuna işaret eden Altınkaya, "Carettaların neslini sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Doğa için çevre için çalışıyoruz. Çıralı'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler de bu doğa üstü olaya şahitlik ediyor." dedi.

Altınkaya, bu yıl yaptıkları koruma çalışmaları sayesinde Olimpos'ta da 10 yuvanın oluştuğunu, bu yuvalardaki yavruların da ilerleyen dönemde denizle buluşacağını belirtti.

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Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

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Fotoğraf: Levent Yenigün/DHA

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Fotoğraf: Levent Yenigün/DHA

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