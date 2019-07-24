Twitter'da kimliğini açıklayacağını söyleyen eşcinsel futbolcu hesabını kapattı

İngiltere’de Championship liginde oynadığını ve eşcinsel olduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Açılacak kadar güçlü olmadığını” belirterek hesabı kapattı.

Guardian'ın haberine göre Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve kimliğini açıklayacağını duyuran @FootballerGay hesabı salı akşamı şu açıklamayı yaparak 50 bin takipçili hesabını kapattı:

“Daha güçlü olduğumu zannederdim, yanılmışım. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz, küçümseyebilirsiniz, dalga geçebilirsiniz ama bunu yapacak kadar güçlü değilim.”

@FootballerGay, takipçi toplamak için sahte bir hesap oluşturduğu ve dikkat çekmek için bu yöntemi seçtiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

LINEKER DESTEK VERDİ

İngiltere futbol tarihinin en meşhur santrforlarından Gary Lineker ve Burton Albion forveti Marvin Sordell, 23 yaşın altında olduğu ve bir Championship kulübü için oynadığı tahmin edilen oyuncuya desteğini açıklayanlar arasında yer alıyordu.

TEK ÖRNEK: FASHANU

İngiltere’de aktif futbolculuk yaşamı sırasında eşcinsel olduğunu açıklayan tek futbolcu Justin Fashanu. Fashanu, 1990’da tabloid The Sun’a verdiği röportajla eşcinsel olduğunu duyuran Fashanu, 1998’de ABD’de 17 yaşındaki bir çocuk tarafından cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra intihar etti. Fashanu intihar notunda iddiaları reddetti.

1961 doğumlu Fashanu, futbol kariyeri boyunca Norwich City, Nottingham Forest, Notts County, Brighton Hove&Albion, Manchester City, West Ham United, Torquay United, Los Angeles Heat gibi takımlarda oynadı. (SPOR SERVİSİ)

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