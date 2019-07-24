16 yaşında evlendirilen çocuk düğünde öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde 16 yaşında evlendirilen Hüseyin Furkan Koca, düğünde çıkan "yan bakma" kavgasında Muhammed G.'nin (27) ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. (27) ise olay yerinden kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre olay, akşam saatlerinde Sincan Plevne Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. 16 yaşında evlendirilen Hüseyin Furkan Koca’nın düğününden bir gün önceki kına gecesinde, iddiaya göre akrabalar arasında "yan bakma" tartışması çıktı. Düğün sırasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed G. iddiaya göre, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayla havaya ateş açtı, seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Muhammed G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, Muhammed G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)