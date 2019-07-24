İşten atılan Salih Tekstil işçilerinden dayanışma çağrısı

Adana’da Salih Tekstil’de çalışırken ücret ve kıdem tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçiler, haklarının ödenmesi için mücadele edeceklerini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Adana’da Salih Tekstil’de çalışırken ücret ve kıdem tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçiler, haklarının ödenmesi talebiyle imza kampanyası başlatarak emeklerinin karşılığını talep ediyor. Adana Valiliğine verilmek üzere imza toplamaya başlayan işçiler, tüm kesimleri kendilerine destek vermeye ve mücadelelerine sahip çıkmaya çağırıyor.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Atilla Çevik, bir yıl önce engelli kontenjanıyla Salih Tekstil’de çalışmaya başlayan işçilerden. Çevik, 300 kişinin çalıştığı Salih Tekstil’de Ramazan Bayramı öncesi, 150 işçinin iş çıkışlarının verildiğini söyledi. 14 Temmuz’da da işverenin “iş alamıyorum” diyerek geri kalan tüm işçilerin iş çıkışlarını verdiğini kaydeden Çevik, “Zor şartlarda çalışıyorduk. 45 günlük yevmiyemiz verilmedi. Asgari ücret alıyorduk. Hakkımız olan ücretimizi, kıdem tazminatımızı ve haklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

Salih Tekstil’de 4 yıl boyunca asgari ücretle çalıştığını ifade eden İzzettin Öncel de, kendilerine yıllık izin ve çocuk parasının verilmediğine dikkat çekti. Salih Tekstil’in iş yaptığı Zara adlı firmanın iş vermeyi kesmesi nedeniyle tüm işçilerin işlerine son verildiğinin altını çizen Öncel, “Emeğimizin karşılığını alamadık. Emeklerimiz için bir imza kampanyası başlattık. Şu anda başka bir tekstilde ayda bin 500 TL’ye çalışıyorum. Evliyim ve çocuklarım var. Hakkımız için mücadele veriyoruz. Herkes, mücadelemize sahip çıkıp bize destek olmalı” ifadelerini kullandı.

"DAVA AÇACAĞIZ"

Ağır çalışma koşullarında çalıştıklarını dile getiren Muttalip Çagmel ise, sabah saat 08.00’den akşam 18.30’a kadar çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Çalıştığımız Salih Tekstil’de mesailere kalıyorduk, ama hakkımız verilmiyordu. Hakaret ve tehditlere maruz kalıyorduk. İşyeri Zara’dan iş alamadığı için iş yapamaz hale gelip kapanmak zorunda kaldı. Bu nedenle tüm işçiler işten çıkarıldı. Biz de haklarımız için arabulucuya gittik. İşverende para olmadığı için paramızı veremeyeceğini belirtti. Dava açacağız” diye konuştu.

Çagmel, hakları için imza kampanyası başlattıklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Toplayacakları imzaları Adana Valiliğine teslim edeceklerini ifade eden Çagmel, tüm işçilere “Bir arada daha güçlüyüz. Birlikte kazanacağız" diye çağrıda bulundu. (Adana/MA)

Adana Salih Tekstil işçileri alacaklarını istiyor

Salih Tekstil işçileri haklarını istiyor