Çin'de heyelan: 11 ölü, 34 kayıp

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.