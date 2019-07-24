Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca patlayıcı atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, operasyon başlattı. (Diyarbakır/DHA)