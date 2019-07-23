Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği, merkez ilçe sınırları içesinde yer alan bazı köy ve mezralarda yürütülen askeri operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilik’ten yapılan açıklamada; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy ve Bayramalan köy ile mezralarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. (BİTLİS)