Kırşehir'deki PETLAS işçileri sendika mücadelesini sürdürüyor

Kırşehir’de bulunan PETLAS’a üretim yapan Abdulkadir Özcan Otomotiv işçilerinin sendika hakkı için direnişi sürüyor. Daha önce sendikalı olarak işe dönmek için imza kampanyası da başlatan işçiler, bugün de basın açıklaması düzenleyerek patrona anayasal güvence altında olan sendika hakkını tanıması çağrısında bulundu.

İşçilerin kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda başlattığı imza kampanyasına destek veren Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, patrona seslenerek, “Sendika ve işçi düşmanlığına son vermeye, kendilerini anayasanın üzerinde gören anlayışı terk etmeye davet ediyoruz. Fabrika yönetiminden ve taşeron firma yetkililerinden atılan işçileri geri almaya, anayasal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi. (Kırşehir/AA)

Petlas işçileri direnişe başladı