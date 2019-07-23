Denizli’de CHP'den EMEP'e ziyaret: Yerellerde dayanışma önemli

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ve İl Yöneticileri, Emek Partisine dayanışma ziyaretinde ziyarette bulundu. İstanbul ve Honaz seçimlerinin değerlendirildiği ziyarette CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, “Yerellerde birçok sorunumuz ortak. Birçok noktada bir araya gelebilir dayanışma içinde olabiliriz. Dayanışma içinde olmak önemli” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 20'lik su zammına da değinen Akbaba, “Su en temel ihtiyacımız bundan insanlar nasıl tasarruf etsin? Kış aylarında yine doğalgaz zammı gelecek. Buna karşı halkın yanında olmak, seçimler dışında da çalışmalar yapmak gerekir” diye konuştu.

EMEP İl Yönetimi de demokrasiyi yerellerden tesis etmenin önemine dikkat çekerek, “Tek adam rejimi güç kaybediyor. Karşısına ne koyacağımızı tartışmak halkı da bu tartışmaya dahil etmek gerek. Ekmek zammına karşı bizim de CHP İl Örgütü'nün de çalışması oldu. Halk Ekmek uygulamasına geçmek mümkün. Bu çalışmaları ne derece ortaklaştırabilirsek o derece başarılı oluruz” değerlendirmesinde bulundu. (Denizli/EVRENSEL)