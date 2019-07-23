23 Temmuz 2019 20:32

Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

Tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. ve delilleri karartmak konusunda ona yardım ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan B., ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etttiği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş.’nin, yargılanmasına 11 Aralık 2019’da başlanacak.

    Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardından savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.’nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, "nitelikli cinsel saldırı", "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit ve hakaret", "suç delilerini yok etmek"; Serkan D, "basit cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Tehdit"; Hüseyin Ş, ise "Suç delillerini gizlemek" suçlarından 11 Aralık 2019’da hakim karşısına çıkacak. (Ankara/DHA)

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