Bodrum'da mülteciler taşıyan tekne battı: 1 çocuk kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve Iraklı 8 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan mülteciler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Kurtarılan mültecilerin ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı. (Muğla/AA)

Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu