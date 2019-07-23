23 Temmuz 2019 19:47
Bodrum'da mülteciler taşıyan tekne battı: 1 çocuk kayıp
Bodrum açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. 8 kişi kurtarılırken 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve Iraklı 8 kişiyi kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan mülteciler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Kurtarılan mültecilerin ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı. (Muğla/AA)
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