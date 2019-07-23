23 Temmuz 2019 18:07
Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta hayatını kaybetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Düzce Yığılca’ya bağlı Yılançatı mevkisinde iş cinayeti yaşandı. Bölgede çalışan iş makinesinin arızalanması sonrası tamir için çağrılan usta Hasan Şimşek (60), iş makinesinin boşalan kepçesinin altında kaldı. 112 acil servis ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haber alarak hastaneye gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdi. (Düzce/AA)
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