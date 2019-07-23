Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin

Kriz gerekçesiyle hükümet, patronlara teşvik üstüne teşvik açıklarken; bununla yetinmeyen patronlar yeni talepler öne sürüyor. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, reel sektörün kamudan alacaklı olduğunu söyleyerek devlet tarafından bu borçlara karşılık şirketlere başka ödemelerde kullanabilecekleri belge verilmesini istedi.

Krizin reel sektörü etkilediğini ifade eden Ünverdi, devletin reel sektöre olan borcunun 160 milyar lirayı aştığını söyledi. Sanayicilerin kamudan alacaklarına karşılık belge alabilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ünverdi, verilecek belgeyle hem devletin borcunu ödeme yoluna gidebileceğini hem de şirketlerin nefes alacağını söyledi. (Gaziantep/AA)