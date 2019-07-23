HDP'li Nuran İmir: Şırnak için söz verilen 5 hastane ne zaman yapılacak?
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Sağlık Bakanlığı’nın Şırnak için söz verdiği 5 hastanenin ne zaman yapılacağını sordu.
Fotoğraf: MA
Hastane ve doktor eksikliğinden dolayı hastaların çevre illere gitmek zorunda kaldığı Şırnak'a 2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapım sözü verilen 5 hastanenin akıbeti bilinmiyor. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, söz konusu durumu Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya söz verilen 5 hastanenin ne zaman yapılacağını sordu.
İmir, Koca'ya verdiği soru önergesinde, sağlık sorunlarının yapısal bir soruna dönüştüğü, iktidarın politik bakış açısıyla beraber bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğini belirtti.
‘HASTANELER YAPILMADI’
2018'de Sağlık Bakanlığının yatırımları kapsamında 485 milyon lira tutarında projelerin uygulamaya geçirileceğini, bu kapsamda 740 yataklı 5 tane hastanenin yapılacağını ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği iddialarını hatırlatan İmir, “İddia edilenlerin aksine söz konusu olan 5 tane hastanenin henüz hiçbiri yapılmadığı gibi Beytüşşebap ilçesinde yapılacak hastanenin yer sorunundan dolayı henüz bir girişimin olmadığı halka 'Topraklarınızı hibe ederseniz hastane yaparız' denildiği, Uludere'de bir ek bina şeklinde yapılacağı fakat henüz bir yapım aşamasına geçilmediği, Şırnak merkezde yapılacağı iddia edilen kadın doğum ve çocuk hastanesinin halen inşaat aşamasında olduğu iddialar arasındadır” dedi.
‘HASTANELER İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK MI?’
İmir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için şu soruları sordu:
- Şırnak ili ve ilçelerinde doktor, personel ve ekipman sıkıntısının hastaları mağdur edecek derecede ciddi bir boyuta vardığı bilgisi tarafınıza rapor edilmiş midir? Bakanlığınızın buna yönelik bir çalışması var mıdır?
- Şırnak ili ve ilçelerinde kadın doğum oranının Türkiye genelinde ikinci sırada yer almasına rağmen kadın doğum ve çocuk hastalıkları ile çocuk yan dallarında doktor ve personel eksikliği neden giderilmemektedir?
- Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerinde de uzman doktor yokluğundan ve sağlık personeli eksikliğine bağlı olarak müdahale edilmediği için yaşamını yitiren hastalar var mıdır?
- Müdahale edilemediği için yaşamını yitiren hastaların ilçelere göre sayısı kaçtır?
- Şırnak sağlık müdürünün 2018'de yaptığı açıklamada bahsi geçen 5 hastanenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair bir açıklamanız olacak mıdır? Yapıldığı iddia edilen hastaneler hangi aşamadadır? (Diyarbakır/EVRENSEL)