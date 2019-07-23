HDP'li Nuran İmir: Şırnak için söz verilen 5 hastane ne zaman yapılacak?

Hastane ve doktor eksikliğinden dolayı hastaların çevre illere gitmek zorunda kaldığı Şırnak'a 2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapım sözü verilen 5 hastanenin akıbeti bilinmiyor. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, söz konusu durumu Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya söz verilen 5 hastanenin ne zaman yapılacağını sordu.

İmir, Koca'ya verdiği soru önergesinde, sağlık sorunlarının yapısal bir soruna dönüştüğü, iktidarın politik bakış açısıyla beraber bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğini belirtti.

‘HASTANELER YAPILMADI’

2018'de Sağlık Bakanlığının yatırımları kapsamında 485 milyon lira tutarında projelerin uygulamaya geçirileceğini, bu kapsamda 740 yataklı 5 tane hastanenin yapılacağını ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği iddialarını hatırlatan İmir, “İddia edilenlerin aksine söz konusu olan 5 tane hastanenin henüz hiçbiri yapılmadığı gibi Beytüşşebap ilçesinde yapılacak hastanenin yer sorunundan dolayı henüz bir girişimin olmadığı halka 'Topraklarınızı hibe ederseniz hastane yaparız' denildiği, Uludere'de bir ek bina şeklinde yapılacağı fakat henüz bir yapım aşamasına geçilmediği, Şırnak merkezde yapılacağı iddia edilen kadın doğum ve çocuk hastanesinin halen inşaat aşamasında olduğu iddialar arasındadır” dedi.

‘HASTANELER İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK MI?’

İmir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için şu soruları sordu: