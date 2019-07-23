Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Karadeniz’e düzenlenen gezi turuyla gittikleri Uzungöl’de ‘Kürdistan’ bayrağıyla fotoğraf çektirdiği için linç girişimine maruz kalanlardan Husnî Aldoskî, Evrensel’e konuştu. Sadece kendi bayrakları ile fotoğraf çektirmek istedikleri için saldırıya uğradıklarını ve saldırganların kendilerine ‘terörist’ suçlamasında bulunduklarını ifade eden Aldoskî, “Kadın çocuğuyla beraber Kürdistan bayrağıyla beraber fotoğraf çekti. Daha sonra ben bayrağı aldım ve tüm grup olarak fotoğraf çekmek istedik. Bu esnada ilk olarak iki genç bize müdahale etti, daha sonra uzaktan yaşlı bir adam bağırarak yanımıza gelip bize ‘Siz teröristsiniz burada bu bayrağı açamazsınız’ diyerek saldırdı” dedi.

GÖZALTINDA BİZE “TERÖRİST” DEDİLER

Saldırının ardından gözaltına alınan Aldoskî, “Jandarma karakolunda sürekli bize ‘siz teröristsiniz o örgüt bayrağını neden açtınız?’ diye sordular. Askerleri uzun süre turist olduğumuza ikna etmeye çalıştık” dedi. Jandarmaya suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalıştıkça yeni suçlamalarla karşılaştıklarını söyleyen Aldoskî, “Bize bayrağı nereden getirdiğimizi ve üzerine Kürdistan yazısını nasıl yazdığımızı sordular. Israrla ‘kendimizle beraber getirdik ve zaten üzerinde yazıyordu’ dememize rağmen onlar ‘Hayır siz burada elinizle yazdınız’ suçlamasında bulundular” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’YE GÖNDERİLMEMİZİ ANLAMADIK”

Gözaltındaki diğer turistlerle beraber işlemlerinin yapılması için Kayseri Göç İdaresine yollandıklarını belirten Aldoskî, Trabzon ve Erzurum’da aynı işlemlerin yapılabilmesine rağmen Kayseri gibi uzak bir şehre gönderilmelerini de anlayamadıklarını söyledi. Aldoskî basında çıkan haberlere karşın Türkiye’den sınır dışı edilmediklerini gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldıklarını ve daha sonra kendi imkanları ile Kürdistan Bölgesine döndüklerini belirtti. Öte yandan konuştuğumuz bölgedeki tur şirketleri sahipleri yaşanan saldırının ardından Türkiye’ye yapacakları turlarda yüzde yetmişe varan iptallerin olduğunu belirtti.