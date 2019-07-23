TükoDer, elektrik faturalarından "dağıtım bedeli" ifadesinin silinmesine tepkili

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal elektrik faturalarından dağıtım bedeli ifadesinin kaldırılmasına tepki göstererek “Uygulama, tüketicinin tepkisini çeken 'kayıp-kaçak bedeli', 'sayaç okuma bedeli', 'perakende satış hizmet bedeli' gibi bedelleri gizlemeye yöneliktir” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik faturalarının sadeleştirilerek, tüketicilere özgü bilgileri esas alan fatura uygulamasına geçildiğinin basına yansıdığını hatırlatan Koçal, “Elektrik faturalarının sadeleşeceği ve tüketicinin anlayacağı şekilde düzenleneceği, faturalarda dağıtım bedeli ifadesinin kaldırılacağı ifade edilmiştir. Bugüne kadar üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı, üzerinden alınan kWh birim bedeli, (bu bedel elektriğin kaynaktan size kadar ulaştırılması, bu sistemin altyapısı, bakım ve onarımı için alınmaktadır), kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım bedelleri de 2016 yılından itibaren faturalarda ayrıca gösterilmeyerek dağıtım bedeli içerisinde yer almaktaydı” dedi.

"TÜKETİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKEN KESİNTİLERİ GİZLEME ÇABASI"

Yeni uygulamada dağıtım bedelinin de kaldırılarak sadece enerji bedeli olarak tek kalem olarak faturalara yansıtılması uygulamasının, tüketicinin tepkisini çeken kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli gibi bedelleri gizlemeye yönelik olduğunu vurgulayan Koçal şunları söyledi;“EPDK’ nın açıklamasında “kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan” diye bahsedilmektedir.Biz tüketiciler yanlış anlamıyoruz, aklımızla kimse oynamasın, biz doğru anlıyoruz ve soruyoruz, başkasının çaldığı elektriğin parasını, sayaç okuma, perakende satış gibi işletme giderlerini ben neden ödüyorum. EPDK bunu açıklasın.İçerisinde birçok ücretlendirme kalemlerini enerji bedeli ile birleştirerek faturaya tek kalem tutar yazmak, maliyetleri gizlemektir. Bu şeffaflık ilkesine de aykırıdır. Hukuk ve adalet ilkesine de aykırıdır. Tüketici mevzuatına da aykırıdır, faturalarda kalemler tek tek belirtilmediği zaman bunun denetlenebilirliği ortadan kalkacaktır. Ne kamu otoritesi tarafından ne de kendisine fatura yansıtılan tüketici tarafından bu faturalardaki kalemlerin denetlenmesinin olanağı kalmayacaktır.

"TÜKETİCİDEN ALINAN HAKSIZ TUTARLAR GİZLENİYOR"

Uygulamanın tüketicinin evrensel hakkı olan ve 6502 sayılı kanunun amaç kısmında da yer alan tüketicinin ekonomik çıkarını korumaya yönelik bir uygulama olmadığı gibi, tüketicinin bilgilenme hakkının gasbı anlamına geldiğini ifade eden Koçal; “Bilgilenme hakkı evrensel tüketici hakkıdır. Tüketicinin kullandığı elektrikte ne kadar enerji bedeli, ne kadar kayıp kaçak,ve sayaç okuma gibi kalemlerde ne ödediğini bilmek hakkıdır. Ve fatura açık anlaşılabilir olmalıdır. Bu uygulama ile Tüketiciden alınan haksız tutarlar gizlenmeye çalışılmaktadır. Anayasanın 172 maddesi gereği devlet güçsüz olan tüketiciyi korumalı güçlü olan elektrik dağıtım şirketlerini değil. Bu uygulama ayıplı bir hizmettir. Bu uygulamadan derhal vaz geçilmeli, 2016 yılı öncesinde olduğu gibi faturalar açık, anlaşılır ve net olmalı, fatura bedeli içerisinde hangi hizmete ne kadar bedel ödendiği tüketicinin bilgisine sunulmalı” dedi.

“Yeni uygulamada; enerji bedelinin yani fatura toplamı içerisinde elektrik kayıp kaçak bedeli ile sayaç okuma bedeli olacak mı?” diye soran Koçal“EPDK kamuoyuna açıklamalı bunu yapmıyor ise faturada bazı bedeller gizleniyor demektir ki buda ayıplı hizmettir.EPDK bu kararından vazgeçerek, tüketici lehine, hukuk, adalet ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde Kayıp kaçak, sayaç okuma bedelleri gibi bedellerinin olmadığı, elektrik faturaları okunabilir, anlaşılabilir, denetlenebilir, tüketiciden alınan bedellerinin yazılı olduğu faturalar tüketiciye düzenlenmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)