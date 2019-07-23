ODTÜ öğrencisi İlayda Bilgen: KYK yurdu ideolojik karar

ODTÜ Kavaklık’ta yapılmak istenen KYK yurduna karşı mücadeleyi ve öğrencilerin taleplerini ODTÜ Emek Gençliği’nden Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi İlayda Bilgen Evrensel’e anlattı. Devletin, öğrencilerin barınma ihtiyacını ücretsiz ve nitelikli yurtlar aracılığıyla karşılaması gerektiğini ifade eden Bilgen, ODTÜ’de yapılmak istenen KYK yurdunun ise ideolojik amaçlı olduğunu söyledi. Bilgen, KYK tarafından yapılması planlanan yurdun idaresi ve işletmesi ile ODTÜ’ye devredilmesi gerektiğini söyledi.

Bilgen, ODTÜ yönetiminin kendi akademisyenine dahi KYK yurdunun nereye yapılacağına, nasıl işletileceğine dair bilgi vermekten kaçındığını, öğrencilerin de protokol imzalandıktan sonra atılan bir mail ile olan biteni öğrendiğini söyledi.

Bilgen, KYK yurduna karşı ilk tepkilerin daha çok ODTÜ’nün ekolojik bütünlüğü noktasında olduğunu ancak sürecin ilerlemesiyle ODTÜ öğrencilerinin bir yurda ihtiyacı olduğu, bu yurdun nasıl olması gerektiği ve nasıl işletilmesi gerektiği konularına ilişkin tartışmaların gündeme geldiğini ifade etti. Yapılmak istenen KYK yurdunun ise ODTÜ yurtlarından tamamen farklı bir yönetmeliğe sahip olacak olmasının ODTÜ içerisinde ikilik yaratacağını dile getirdi.

Fotoğraf: İlayda Bilgen

"İKTİDARIN İDEOLOJİK AMAÇLI BİR HAMLESİ"

ODTÜ’de yapılmak istenen KYK yurduna ilişkin bir diğer kaygı verici noktanın KYK Akademi adı altında düzenlenen dini içerikli etkinlikler olduğuna dikkat çeken Bilgen, iktidarın bu etkinlikler aracılığıyla kendi gerici-muhafazakar ideolojisi yaymayı ve gençliği kendine yedeklemeyi hedeflediğini ifade etti. Bilgen, yurtlarda kalan öğrencilerin bu etkinliklere katılmaya zorlandığını, katılmayanların ise fişlendiğini belirterek “Birçok yerde yaşanan bu durumun ODTÜ’de de karşımıza çıkması zor olmayacaktır. İktidar bu yolla ODTÜ içerisinde bir gerilim ortamı da yaratmak istemektedir” dedi.

KYK yurdunun yapılmasının temel amacının iktidarın kendine alan yaratma çabası olduğunu dile getiren Bilgen, ülkenin diğer yerlerinde 60’a yakın KYK projesi iptal edilirken ODTÜ alelacele başlanmak isteyen yurdun iktidarın ideolojik amacını gösterdiğini söyledi.

"SALDIRILARI PÜSKÜRTMEK MÜCADELEDEN GEÇİYOR"

ODTÜ’ye yönelik saldırıların son dönemde giderek arttığına dikkat çeken Bilgen, bu saldırıları aşmanın yolunun ise ancak birlikte mücadele ile mümkün olabileceğini dile getirdi.

KOMİTELER KURULDU

Bilgen şöyle konuştu: “Aslında biz fakültelerden tutalım da yurtlara kadar, öğrencilerin içinde bulunduğu her alanda, katılımcı bir mekanizmaya ihtiyacımız olduğunu sürekli dile getiriyoruz. Bugün açısından da keza öyle. ÖTK seçimlerinin gerçekleştirilmediği bir yıl geçirdik. Öğrenci temsiliyetinin bulunmadığı, 27 bin nüfuslu bir kampüste, talep ve ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımız karşılayabilmek, taleplerimizi dile getirmek için de yan yana gelebileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Bu yıl içerisinde 1 Mayıs ODTÜ Öğrencileri kortejinin örülme sürecinden başlayarak, sonrasında ise Onur Yürüyüşü’nde gerçekleşen polis saldırısı sonrası oluşturulan fakültelerdeki Boykot Komiteleri aracılığıyla sorun ve taleplerimizi tartışabileceğimiz alanlar oluşturduk. Bu alanların geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını düşünüyoruz." (Ankara/EVRENSEL)

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