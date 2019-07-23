Porto Rikolular bir kez daha Vali Rossello'nun istifasını istedi

ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello'nun istifası talebiyle yapılan eylemler sürüyor.

Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden oluyor.

Rossello'nun istifası talebiyle dün başkent San Juan’da düzenlenen yürüyüşte, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" denildi. Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de destek verdi.

Ricky Martin de eylemlere destek veriyor Fotoğraf: Alejandro Granadillo/AA

ROSSELLO İSTİFA ETMEMEKTE ISRARLI

Öte yandan Vali Ricardo Rossello'nun, baskılar nedeniyle görevini bırakmayacağı ancak 2020'deki valilik seçimlerinde de aday olmayacağı açıklandı.

KORKUSUNDAN VALİLİK KONUTUNDA DURAMIYOR

Porto Riko basınında çıkan habere göre, Porto Riko Halkla İlişkiler Sekreteri Anthony Maceira, Vali Rossello'nun güvenlik nedeniyle valiliğin resmi konutu La Fortelaza'da bulunmadığını, toplantıları da dışarıdan takip ettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre Maceira, hükümetin, göstericilerin güvenliğine öncelik verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vali, Parti Başkanlığı'nı bırakıp gelecek seçimlere katılmayarak, ülkede düzenli ve demokratik bir geçişle anayasa çerçevesinde yaşamaya devam edeceğimizi temin etmiştir. Ne kadar görevde kalacağı konusunda da gayet açıktı. Hükümet değişimi gelecek seçimlerden sonra gerçekleşecek."

Güvenlik nedeniyle Rossello'nun nerede olduğu bilgisini paylaşmayan Maceira, "Gösteriler küçümsenmiyor ancak hükümet görevini sürdürüyor. Hükümetin görevine devam etmesi bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRÇOK HATA YAPTIM VE ÖZÜR DİLEDİM"

Rossello, dün yayınladığı videoyla, partisinin "Başkanlık" görevini bıraktığını, 2020'de düzenlenecek seçimlerde de aday olmayacağını açıkladı.

Halkına kulak veren bir vali olduğunu iddia eden Rossello, "Birçok hata yaptım ve özür diledim. Her şeye rağmen özür dilemenin yeterli olmadığının farkındayım. Bu durum karşısında, gelecek yıl düzenlenecek valilik seçimlerinde aday olmayacağımı ve Yeni İlerici Parti Başkanlığı'ndan istifa ettiğimi sizlere bildiriyorum." ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)