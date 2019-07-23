İzmir Tiyatrolar Derneğinden DEÜ'de akademisyenlerin görevden alınmasına tepki

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) Tınaztepe'ye taşınmasına tepkiler devam ederken 5 akademisyenin görevden alınmasına ilişkin İzmir Tiyatroları Derneği Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaptı.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Tınaztepe'ye taşınacağının açıklanmasıyla deprem oluştuğu ifade edilen açıklamada, "Dün ikinci bir deprem daha yaşandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili tarafından, ikisi bölüm başkanı beş akademisyenin görevden alındığını öğrendik. Fakültenin taşınması yönünde tartışmalar sürerken ve öğrenciler, akademisyenler ve konuya duyarlı kültür-sanat camiası protestolarını sürdürürken alınan bu karar, üniversitelerin demokratik olmadıklarının, emir komuta zinciriyle yönetildiklerinin de (birçok örnekte de olduğu gibi) tipik bir göstergesidir" denildi.

"AKADEMİSYENLERİN HUKUKİ MÜCADELELERİNDE YANLARINDAYIZ"

Açıklamanın devamında dekanlık ve üniversite yönetiminin eleştiriye tahammülsüz olduğu ve bu kararın demokrasi kültürünü yok saydığı belirtilirken "Yanlışınızı söyleyenleri görevden alarak hakikatin üstünü kapatmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Fakülte dekanlığının taşınma tartışmalarıyla ilgili, akademik olmayan, muktedir ve çapsız açıklamalar yaptığını, kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını daha önce duymuştuk. Şimdi de dekan vekilinin Tiyatro Bölüm Başkanı Semih Çelenk, Resim Bölüm Başkanı Gülay Sağlam, Müzik Teknolojileri Ana Sanat Dalı Başkanı Cihan Işıkhan, Film Tasarımı ve Yazarlık Ana Sanat Dalı Başkanı Dilek Tunalı ve Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Başkanı Aslıhan Ünlü’yü 'Görülen lüzum üzerine' görevlerinden almasını, fakültenin taşınmasına yönelik karşı çıkışta bir sindirme, korkutma, gözdağı olarak niteliyoruz. Fakülte için, eğitim için, hukuk için verdikleri mücadelenin bir ödülü olacağını bildiklerini ironik bir dille anlatan Semih hoca ve diğer akademisyenlerin, hukuki mücadelelerinde ve kamuoyu yaratmada yanlarında olduğumuzu; bu rezalete karşı çıkacağımızı duyururuz" ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

DEÜ’de 5 akademisyen görevlerinden alındı

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